BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
YEREL

Küçükçekmece'de asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. O anlarda yaşanan arbede kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen duyarsız vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor. Küçükçekmece’de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi.

Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı. Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı. Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Pendik’te silahlı kavgada yaralandı kaçarken kaza yaptı
Tokat'ta polisin durdurduğu sürücü pozitif vaka çıktı
Lazio Vedat Muriqi transferinde sona yaklaştı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ağustos 2020)
Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Masterchef kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası! Barbaros da var
Masterchef'te Serhat Gülşah'ı ispiyonladı şefler önünde kavga çıktı
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Başakşehir'de kırmızı alarm! Etrafa ateş açan şahıs Özel Harekat Polisini devreye soktu
Sosyal medya kısıtlandı mı?
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Antalya'da Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı