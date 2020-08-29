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MEDYA

Masterchef'te Serhat Gülşah'ı ispiyonladı şefler önünde kavga çıktı

Masterchef Türkiye yarışmasında Serhat, Gülşah'ın kuliste söylediklerini ispiyonladı. Puanlama sırasında Serhat ile Gülşah arasında bu ifşa ile kriz yaşandı.

Masterchef yarışmasında mavi takımın son oyundaki yenilgisi tarihi bir farkla geldi. Tatlılarında sıfır puan çeken takımda Gülşah suçu Eray'a attı. Gülşah tatlıyı kendisinin 'takım kazansın' diye yapmak istediğini ancak Eray'ın şerbete müdahalesi ile işin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine karşı takımdan Serhat elini kaldırarak bir ifşa da bulundu.

Serhat, Gülşah'ın kuliste 'Siyah önlüğünü aldığında arkaya gidince arkadaşlarına söylediği 'kimse kusura bakmasın ben takım oyununa yüklenmeyeceğim ben yaratıcılığı düşüneceğim çünkü eleme potasındayım' oldu. Gülşah ise 'yaptığı şey terbiyesizlik' karşılığını verdi. Serhat ise 'Ben duyduğumu söyledim. Burda nasıl bir terbiyesizlik var anlamış değilim' dedi. Gülşah ise 'ben bunu söyledim ama sonrasında oyunda gereken herşeyi yaptım' dedi. Serhat bunun üzerine 'terbiyesizlik neresinde bunun' diye sordu. Gülşah ise 'Arkada olanı burada gelip söylemek' cevabını verdi. 

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