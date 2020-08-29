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Navtex bölgemize gelen Yunan F-16'lar böyle kovalandı!

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX bölgesine yaklaşan Yunan savaş uçaklarının nasıl engellendiğine dair görüntülerini paylaştı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle; "27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney KIbrıs Rum Yönetimine doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir."

Öte yandan Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor. Doğu Akdeniz'de flaş bir gelişme yaşandı.  Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

“Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir”
ifadelerine yer verdi.

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