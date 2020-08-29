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Denizli'de tarlaları talan eden domuzun yakalanma anları kameraya yansıdı

Türkiye’de sosyal medya üzerinde ve köylüler tarafından tanınan Denizlili domuz avcısı, Afyonkarahisar’da ayçiçek ve mısır tarlalarını talan eden bir domuzu yaklaşık 4 saat sonunda etkisiz hale getirdi. O anları kaydeden bir köylü ise sosyal medya hesabından domuzun vurulma anını anbean kaydetti.

İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de 'domuz avcısı' olarak tanınan Selçuk Poslu, av sezonun açılması ile birlikte Denizli ve çevre illerde birçok çiftçi vatandaşın yardımına koşmaya başladı. Domuz avcısı Poslu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sorkun köyünde çiftçilerin yardım istemesi üzerine yola çıktı. Ayçiçek ve mısır tarlalarını talan eden yaban domuzunu etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Poslu, eğitimli av köpekleri ile birlikte belli bir süre domuzun izini sürdü. Köyün dağlık alanın yaklaşık 4 saat sonunda köpekleri ile domuzu bularak kısa kovalamacanın ardından etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 175 kilogram ağırlığındaki domuzu etkisiz hale getirmesi ile köylüler rahat bir nefes aldı. Köyde bulunan vatandaşlardan biri ise o anları anbean kaybetti.

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