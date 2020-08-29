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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sibel Can, haftalık 50 bin TL'ye kiraladığı yatla tatile çıktı.

Bikinili görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Sibel Can'a tatilde çocukları Engin Can, Melisa ve Emir eşlik etti. Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural ise aldığı kilolarla dikkat çekti. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural, göbeğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı.

Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural'ın ise aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Melisa Ural'ın göbekli hali sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu. Sibel Can'ın çocukları arasında annesine benzerliğiyle ilgi odağı olan Melisa Ural'ın kilolu halini görenler oldukça şaşırdı. İşte Melisa Ural'ın kilo almadan önceki hali ve sonraki halleri...

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