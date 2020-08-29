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Yunus Bülbül'den şoke eden iddia! 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü'

KKTC'de özel bir kanalda bir programa katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbül'e ilk tepki program sunucusundan geldi.

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

Program sunucusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı. Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

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