Ruşen Çakır'ın Medyascope tv'sini kim destekliyor?

O yayında basın özgürlüğü üzerinde durdu Ruşen Çakır ve arkadaşları. Ne kadar bağımsız, ne kadar korkusuz, ne kadar dürüst, ne kadar namuslu yayınlar yaptıklarını ballandıra ballandıra anlattılar. Peki bu gerçekte öyle mi? Ruşen Çakır basın özgürlüğünü savunurken samimi mi? Ruşen Çakır eleştirilere ne kadar açık? Ruşen Çakır Medyascope TV adı altında hangi yabancı vakıflardan faydalanıyor? Ruşen Çakır yandaş mı, muhalif mi, yoksa besleme mi?

AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet yaparak özgür olduklarını sık sık vurgulayan Çakır, nasıl beslendiğini zaten kendisi de itiraf etti. Hadi Özışık Perde arkası programında bir vakıftan aldıkları paraları açıklayınca, Çakır itiraf etmek zorunda kalmıştı. Tabii iş bununla kalmadı... Hadi Özışık Ruşen Çakır'dan ban yedi. Twitter'da Hadi Özışık'ı engelledi Ruşen çakır.