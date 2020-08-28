30 Ağustos kutlamaları yasaklandı mı?

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamaya göre bu iddia yalanladı ve diğer bayramlardaki kısıtlamalar hatırlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'koronavirüs pandemisi' gerekçesiyle yasaklandığı iddia edilmişti. Valiliklere gönderilen genelgede “Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek."

Malazgirt Zaferi'nin 949'ncu yılı nedeniyle Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda kutlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene katıldı. Malazgirt Zaferi kutlamalarının ardından 30 Ağustos Zaferi kutlamaları yasaklandı diye ortalık karıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos kutlamalarına kısıtlama getirildiği iddialarını suni tartışma olarak görerek "Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi. Hadi Özışık Abdurrahman Uzun ile birlikte konuyu masaya yatırdı.