Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Oğlu son durumunu açıkladı!

Ünlü ilahiyatçının oğlu Osman Hatipoğlu, babasının sağlık durumu ile ilgili video çekti.

'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap verdi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından yapılan bir paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.'' açıklaması yapmıştı.

Prof Dr Nihat Hatipoğlu'da twitter hesabından bir yazı paylaşmıştı.