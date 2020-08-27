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Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Oğlu son durumunu açıkladı!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs tanısıyla tedavi görmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, Covid 19 tanısıyla tedavi görmeye başladığını duyurdu. Yoğun bakımda olup olmadığı merak edilen Hatipoğlu'nun, oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı.

Ünlü ilahiyatçının oğlu Osman Hatipoğlu, babasının sağlık durumu ile ilgili video çekti.
'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap verdi.
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından yapılan bir paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.'' açıklaması yapmıştı.

Prof Dr Nihat Hatipoğlu'da twitter hesabından bir yazı paylaşmıştı.

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