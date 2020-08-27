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DÜNYA

Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca Türkiye ile Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

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