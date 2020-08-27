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DÜNYA

Rus askeri aracı ABD zırhlı aracına böyle çarptı 4 ABD askeri yaralandı işte o anlar

Suriye’nin Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Rusya'ya ait askeri aracın ABD zırhlı aracına "kasıtlı" olarak çarpması sonucu 4 ABD askeri yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Bölgede devriye yapmak isteyen Rus askerlerine ABD askerlerinin engel olduğu ifade edildi.

ABD askerlerinin ise geri adım atmayarak Rus askeri araçlarının geçişini engellemeye çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine Rus askeri helikopteri, ABD askerlerinin üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca Rusya'ya ait askeri bir aracın "kasıtlı" olarak ABD zırhlı aracına çarptığı ifade edildi. Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, çarpma sonucu 4 ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı aktarıldı.

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