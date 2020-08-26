Halis Karataş ata yumruk attı

Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden olan Halis Karataş, bu sefer sevenlerini üzen hareketi nedeniyle gündeme geldi.

BARİ SEN YAPMA HALİS KARATAŞ...

Karataş'ın İstanbul'da yapılan bugünki koşu öncesi bindiği Arts Man isimli ata vurduğu görüntüler, izleyenleri şok etti.

6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş, bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.