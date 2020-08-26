Fenerbahçe Mauricio Lemos'u açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Las Palmas ekibinin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İstanbul'a getirttiği Mauricio Lemos transferini açıkladı. 24 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Lemos, İspanya 2.Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyiyordu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.