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MEDYA

Müge Anlı Tatlı Sert'te Şiar itirafı! Gülüzar açıkladı Hami dövdü öldü sandık

ATV canlı yayınında Müge Anlı Gülüzar Kılıç'tan beklenen itirafı aldı. Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü hastaneye gittiklerinde Şiar'ın öldüğünü sanıyorduk itirafı geldi.

Müge Anlı Tatlı Sert programında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. 

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı. 

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