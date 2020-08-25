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GÜNCEL

Eczane'de korkunç görüntüler! Resmen insanlıktan çıktı

Türk Eczacıları Birliği, meslektaşlarına şiddet uygulanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ortalığı yıkıp deviren bir müşteri, çalışanlara da hakaretler yağdırıyor...

Türk Eczacıları Birliği, Twitter'dan meslektaşlarına yönelik şiddet görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz.

Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi. 

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