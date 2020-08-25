Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Batur, evinin önüne yaptırdığı helikopter pistini paylaştı. İşte youtuber Enes Batur'un yeni evinden yeni görüntüler ! Evinde yok yok! Enes Batur sosyal medya hesabından bu ihtişamlı hayatından bir kare paylaştı. Paylaştığı kare sosyal medyada olay oldu.Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Enes Batur ve Ecenaz Üçer AVM'den, Batur'un geçen yıl 1.5 milyon liraya aldığı son model arabasıyla ayrıldı.