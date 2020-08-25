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Hadi Özışık'tan Fatih Portakal yorumu

Fatih Portakal 2010 yılından beri ana haber sunuculuğu yaptığı FOX ana haberden istifa etti.

FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gazeteci Fatih Portakal'ın görev bırakarak emekliliğini istediği duyurulması üzerine Türkiye, Fatih Portakal'ın istifasını konuştu. FOX TV'nin ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemiş, Fatih Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentilerine neden olmuştu.

FOX TV Ana Haber spikeri görevinde bulunan Fatih Portakal'ın birden bire istifa karar almasının sebebi neydi? Niçin böyle bir karar alındı? İktidarın baskısı mı vardı? Merak edilen istifanın arkasında ne yatıyor? Fatih Portakal'ın yerine geçmesi kesinleşen Selçuk Tepeli, Fox tv tarafından nasıl seçildi? Hadi Özışık, Fatih Portakal'ın istifasının arkasındaki asıl nedenleri açıkladı.

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