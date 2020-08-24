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CHP'li Engin Özkoç'un mumu çabuk söndü! Bakan Murat Kurum oradaydı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Giresun'daki selde kaybolan Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a sahip çıkılmadığını iddia etti. Oysa gerçekler tam da tersiydi... İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Zeynep Akar'la görüşmesi ve talimatları...

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması çalışmaları devam ediyor. Devlet vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şok bir iddiada bulundu. 

Engin Özkoç; devletin Dereli ilçesinde selde kaybolan ve arama çalışmaları Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar'a sahip çıkılmadığını iddia etti. Özkoç; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Kepçe üzerinde poz verenler nerede?" iddiasında bulundu.

Yarın yeni eve taşınıyor

Ancak Engin Özkoç'un iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un; Zeynep Akar'la görüştüğü öğrenildi. Bakanlığın; Zeynep Akar'a yeni ev bulduğu, evin boya, badana ve tadilatının yapıldığı ve eşyaların alındığı, Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi.

Bakan evinde ziyaret etti

Dereli ilçesinde ise selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret etti. Murat Kurum, ailenin bugün başka bir eve taşınacağını söyledi.

Evin yıkılması talimatını verdi! YEni taşınacağı evi ziyaret etti

Murat Kurum; taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yaptı ve evin yıkılması talimatını verdi. Zeynep Akar'ın yeni taşınacağı evi de inceleyen Bakan Kurum tadilat ve ihtiyaçların karşılanması için talimat verdi.

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