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Dereli'de selin enkazı kaldırılıyor! Soylu bölgeden son durumu paylaştı

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'da felaketin yaşandığı Dereli bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılıyor.

Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinden etkilenen Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulunmuştu. Sosyal medya hesaplarından son durumu paylaşan Süleyman Soylu, "Devletimizin tüm imkanlarıyla ve var gücümüzle sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Bölgedeki çalışmalarda bizzat bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin en çok etkilediği ilçelerden Dereli'de incelemelerini sürdürürken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölgede yaptıkları incelemelerin yanı sıra esnaf ve vatandaşları da dinlediklerini anlatan Soylu:
"Özellikle dün sabah itibariyle bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz ve Kaymakamımızla koordine ettiğimiz çalışmaların ne noktada gittiğine bakıyoruz. Ayrıca kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabii, hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonraki adımlarda sadece Dereli değil, diğer noktalara yönelik adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğini de görüyorum ve özellikle esnafları da tek tek ziyaret ediyoruz, esnafları, evleri. Olası bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa onları bize söylemesi adına bazen oluyor da gözümüzden kaçan."
Giresun'da sel nedeniyle, su baskını yaşanan Dereli ilçesinde hafriyat kaldırma çalışması başlatıldı. İlçe merkezine dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları iş makinalarıyla kaldırılırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Caddeler, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ve kumları temizliyor.
İlçe merkezinde yıkılan köprü üzerinde çalışmalar devam ediyor. İlçede esnaf da dükkanlarındaki malzemeleri dışarıya atarak iş yerlerinin temizliğini yapıyor.

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