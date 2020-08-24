Gece kulubünde facia! Polis baskınından kaçarken izdihamda 13 kişi öldü 11'i koronalı çıktı

Peru'nun başkenti Lima'nın Los Olivos bölgesinde dün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce kişi, gece kulübünde bir araya gelmiş, kulübe polis tarafından baskın gerçekleştirilmişti. Kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışması sonucu çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünde yaşanan facianın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

len 13 kişiden 11'i koronavirüs hastası

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 120 kişinin bulunduğu gece kulübünde ölen 13 kişiden 11'inin korona virüs ile enfekte olduğu bildirildi. Gece kulübünün iki sahibinin de tutuklandığını belirtilirken, gözaltına alınan 23 kişiden de 15'inin korona virüs ile enfekte olduğu açıklandı.

Gözaltındaki 23 kişiden 15'i pozitif çıktı

Polis Şefi Orlando Velasco yaptığı açıklamada, "Şu anda 23 tutuklu üzerinde hızlı test gerçekleştirildi. 15'inin testi pozitif çıktı. Yasaları ihlal eden insanların sorumsuzluğunu görmeliyiz. İkinci kattaki insanlar merdivenleri kullanarak dışarı çıkmaya çalıştı. Merdivenlerin sonunda içeri doğru açılan metal bir kapı vardı. Bu yüzden sıkıştılar. Bazıları itmeye başlayınca kapı tamamen kapandı" dedi. Velasco, kapının halatlar yardımıyla açılabildiğini belirtti.

Ölen 13 kişiden 12'si kadın

Hayatını kaybeden 13 kişiden 12'sinin kadın olduğu ve yaralılar arasında içeride mahsur kalanlara yardım etmeye çalışan 3 polis memurunun olduğu aktarıldı. Bakanlık ayrıca, içeridekilerin tek giriş kapısından kaçmaya çalıştıklarını ve merdivenle kapı arasında sıkışıp kaldıklarını doğruladı. Polislerin içeridekileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve ateş ettiği iddiaları ise yalanlandı. Açıklamada ayrıca iddiaların aksine, "Polis hiçbir zaman kapıyı insanların üzerine kapatmadı. Çünkü kapı binanın içine doğru açılıyordu" denildi.