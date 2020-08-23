BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
MEDYA

TRT'den yeni dizi için efsane fragman!

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni dizi müthiş bir fragman ile izleyicinin beğenisini kazandı. Nizamı Alem olarak isimlendirilen dizi için, daha sonra Uyanış Büyük Selçuklu ismi uygun bulunmuştu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1’de yayınlanacak yeni dizinin ilk tanıtımını paylaştı.

Eren, Twitter’dan Arapça, Urduca ve İngilizce olarak da yayınladığı mesajında "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü... Yakında TRT 1’de." ifadelerine yer verdi.

Detayları henüz belli olmayan ve sosyal medyada merak uyandıran tanıtımda, Türk tarihinden bir savaş meydanı sahnesi yer alıyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisinin hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen TRT 1’in yeni dizisinin tanıtımında etkileyici detaylar bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
TRT
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
Azerbaycan, Ermeni komutanı esir aldı
Jose Sosa: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü
Adana'daki yangında 6 köy boşaltıldı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ağustos 2020)
Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni hamle
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını
Mahsur kalan 14 kişi böyle tahliye edildi
Meteoroloji aşırı yağış için alarm verdi! Ordu, Tokat, Samsun listede
Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu
Bakan Soylu Giresun'da! Ayağı kaydı sel suyuna kapılmaktan son anda kurtuldu
Giresun sel felaketinde kötü haber! Biri asker 2 ceset daha bulundu
Giresun'da selde bulduğu fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar
Ayyüce Duygu'yu sırtından bıçakladı Masterchef eleme adayları kim?