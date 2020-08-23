BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
İNTERNETHABER TV

Çıplak pozla sevgili şantajı! ''Fotoğrafını çek at bana''

Uzmanlar uyarıyor. Genç kızları böyle tuzağa düşürüyorlar. Uzman Klinik Psikolog Gözdem Özdem, Aysu Mola'nın sorularını cevaplıyor...

"Sevgilisine üstsüz pozunu gönderdi, fotoğrafı sosyal medyaya düştü", "Sevgili şantajı mahkemede bitti", "Liseli genç kız şantaj kurbanı" , "Ayrılmak isteyen sevgiliden fotoğraf şantajı" gibi başlıkları haberlerde sık sık duymuşssunuzdur. Gün geçmiyor ki bir yenisi daha yaşanamasın. Masum başlayan ilişkiler, çiftlerin çatışması ile göründüğü kadar iyi sonuçlanmıyor. Sonu sosyal medyada özel görüntülerin ifşasına ardından mahkemeye kadar gidiyor.

Yaşanan olaylar "fotoğrafını çek at bana" cümlesi ile başlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Genç kızları tuzağa düşürmeye çalışmak için uygulanan bu yönteme dikkat! Çocuğum 'hayır demeyi ne kadar biliyor? Okulda 'mobbing' uygulandığını nasıl anlarım? Aysu Mola soruyor, Uzman Klinik Psikolog Gözdem Özdem cevaplıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
Türkiye'deki koronadan en genç ölüm! İkizleri korona ayırdı aile cenazeye gidemedi
Fenerbahçe'den çifte bomba! Enner Valencia ve Lemos bitti
Antalya'dan korkunç görüntüler! Konserde sosyal mesafe ve maske unutuldu
Rusya'dan 'Türkiye ile ikinci S-400 anlaşması imzalandı' iddiası
Giresun'daki selde şehit olan askerin kimliği belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Burası Diyarbakır! 2.el otomobil pazarında endişe yaratan görüntü
İstanbul'da şehir magandasına kadın tekvandocu şoku! Tokat atınca dayağı yedi
Dünyanın en yaşlı erkeği Güney Afrikalı Fredie Blom 116 yaşında hayatını kaybetti
Aracıyla birlikte sulama kanalına düştü! Yardımına kepçe ile muhtar yetişti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde son durumu açıkladı
MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı erkeklere kadınlar yarıştı
İstiklal Caddesi'nde tedirgin eden görüntü! Koronavirüs unutuldu
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?