Çıplak pozla sevgili şantajı! ''Fotoğrafını çek at bana''

"Sevgilisine üstsüz pozunu gönderdi, fotoğrafı sosyal medyaya düştü", "Sevgili şantajı mahkemede bitti", "Liseli genç kız şantaj kurbanı" , "Ayrılmak isteyen sevgiliden fotoğraf şantajı" gibi başlıkları haberlerde sık sık duymuşssunuzdur. Gün geçmiyor ki bir yenisi daha yaşanamasın. Masum başlayan ilişkiler, çiftlerin çatışması ile göründüğü kadar iyi sonuçlanmıyor. Sonu sosyal medyada özel görüntülerin ifşasına ardından mahkemeye kadar gidiyor.

Yaşanan olaylar "fotoğrafını çek at bana" cümlesi ile başlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Genç kızları tuzağa düşürmeye çalışmak için uygulanan bu yönteme dikkat! Çocuğum 'hayır demeyi ne kadar biliyor? Okulda 'mobbing' uygulandığını nasıl anlarım? Aysu Mola soruyor, Uzman Klinik Psikolog Gözdem Özdem cevaplıyor.