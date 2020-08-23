Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakanların ve vekillerin bölgede inceleme yaptığını belirten Erdoğan, ''Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket...'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Sistemleri Teslim Törenin'de konuştu.
Giresun ve Rize'de yaşanan sel felaketleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, felaket sonrası bölgeye üç bakanın gönderildiğini ve yaraların sarılmaya başlandığını ifade etti.