Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Sistemleri Teslim Törenin'de konuştu.

Giresun ve Rize'de yaşanan sel felaketleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, felaket sonrası bölgeye üç bakanın gönderildiğini ve yaraların sarılmaya başlandığını ifade etti.