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GÜNCEL

Olay yeri Bursa! Hayrete düşüren görüntü evinin balkonunda at besliyor

BURSA'da apartmanın 1'inci katındaki balkonda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Olay, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti.

Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

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