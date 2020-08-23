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Mahsur kalan 14 kişi böyle tahliye edildi

Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan 14 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki sahil güvenlik helikopteri tarafından tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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