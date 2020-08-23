Duygu ile Ayyüce Masterchef'te ipleri kopardı ağza alınmayacak laflar

Masterchef eleme oyunlarının sonuncusunu kırmızı takım kaybedince potaya gönderilecekler için yapılan konseyde bomba patlamıştı. Beraberlik olunca takım kaptanı Ayyüce, Uğur ile Duygu arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Herkes Uğur'un adını verecek derken Ayyüce oda arkadaşı olan Duygu'yu potaya çekti.

Masterchef elemesinde karşı karşıya gelen Duygu ve Ayyüce yüzleşti. Ayyüce, verdiği kararla ilgili şunları söyledi:

-Bir karar vermem gerekti. İlk oylamada Duygu'yu korudum. Ben şöyle bir algı olsun istemedim; Ayyüce-Duygu ekip, bunlar sürekli birbirlerinin arkasını kollayacaklar. Ben diğerlerinin yerinde olsam grubumda istemezdim. Duygu'ya dedim ki 'insanlar bizi böyle tanıyor ama böyle tanısınlar istemedim. Biz kendimizi kanıtlayabiliriz seninle dedim. Bu yüzden Duygu'yu seçtim. Ama Duygu olaya çok başka yerden bakıyor. Düşüncelerini duyunca çok şaşırdım. Benimle konuşup konuşmama kararı da artık ona ait. Benim vicdanım rahat.

Söylenmeyecek laflar söyledi

-Birini tanımak için kırmak gerekiyormuş. Ben Duygu'yu kırdıktan sonra tanıdım. Burda söylenmeyecek sözler söyledi. Bu beni gerçekten çok kırdı. Demek ki arkadaşlığımız o kadar yakın değilmiş. Onu potaya koyduğum an bizim arkadaşlığımız bitti.

Odaları ayırdılar mı?

Duygu ve Ayyüce aynı odada kalıyorlar. Yakın arkadaşlıkları bitti ancak oda arkadaşlıkları sürüyor. Duygu onunla artık konuşmayacağını belirterek şunları söyledi:

-Ben kendisiyle diyalog kurmak istemiyorum. İş dışında konuşmak istemiyor. Ayyüce'yi burada tanıdım burada bırakıyorum. İnsanlarda en önem verdiğim şey samimiyettir.