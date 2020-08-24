Survivor Barış'ın Nisa'ya yazdığı olay oldu

Özellikle Barış Murat Yağcı ile yarışma sonrası da ismi sık sık bir araya geldi Nisa'nın. Survivor yarışmasında da yedikleri içtikleri ayri gitmeyen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrasında da birbirinden ayrılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki ikili geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş yakalandı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialariyla yeniden gündeme geldi. Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı’nın sarmaş dolaş yakalanması aşk iddialarını da gündeme getirmişti. Nisa ve Barış'ın samimi görüntüleri yarışma esnasında da konuşulan dedikodular arasındaydı. İkili bu konuda bir açıklama yapmazken birbirlerini de yakın takipteler.

Son olarak Nisa Bölükbaşı Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Nisa paylaşımında "gülümse; her şey yoluna girecek" yazdı. Adı Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışan Barış Murat Yağcı, bu paylaşımı ise es geçmedi. Barış Murat Yağcı verdiği yanıtta "eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler" şeklinde cevap verdi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı daha önce de birlikte yakalanmış, Nisa ve Barış'ın sarmaş dolaş görüntüsü olay olmuştu. Ortaya çıkan görüntü de bu tahminleri haklı çıkardı. Acun Ilıcalı'nın evinde oldukları bilinen ikili sarmaş dolaş yakalandı.

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı. Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiasi da sık sık gündeme geliyordu. Nisa, Sercan’ı reddetmişti.