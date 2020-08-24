Aleksandr Lukaşenko silah kuşandı
Belarus'ta protestocular başkanlık konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği başkanlık konutuna elinde silahla indi.
Belarus'taki seçimin ardından protestocular sokağa çıktı. Ülkede protestolar nedeniyle yükselen tansiyon düşmüyor.
Başkent Minsk’teki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan protestocuların Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun konutuna yöneldiği belirtildi. Belarus’ta protestocular cumhurbaşkanlığı konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Lukaşenko, helikopterle geldiği cumhurbaşkanlığı konutuna elinde silahla indi.