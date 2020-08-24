Fatih Portakal Fox TV'den neden ayrıldı? Bir ay önceki videosu olay

Fatih Portakal, sürpriz bir adım attı ve Fox TV ana haberi bırakıp emekli olmaya karar verdi. Portakal ve Fox TV ayrılığı resmen doğruladı. 1 ay önce Fox TV'den kovulduğu iddia edilen Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiayı yalanlamış ve "1 ay sonra karşınızda olacağım" demişti. Fatih Portakal'ı 1 ay içinde fikir değiştirip emekli olmaya karar vermesi dikkat çekti.

1 ay sonra karşınızda olacağım

Fatih Portakal, 24 Haziran günü Twitter hesabından yayınladığı video ile "Tatildeyim, 1 ay sonra karşınızda olacağım" demişti. Portakal o videoyu, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediğiniz cevap dümen başından gelsin." notuyla paylaşmıştı.

Bir ayda ne değişti? İmamoğlu mu?

Fatih Portakal'ın bir ay gibi kısa bir sürede karar değiştirip emekli olmaya ve tarımla uğraşmaya karar vermesi dikkat çekti. Fatih Portakal'ın bu ayrılığında okul arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun payı olabileceği belirtiliyor. İmamoğlu, en yakın adamına Olay TV'yi satın aldırdığı ve yeni bir medya kurmaya çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Fatih Portakal'ın, İmamoğlu'nu yeni medyası içinde yer alabileceği konuşuluyor.