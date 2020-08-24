BIST 1.112
DOLAR 7,37
EURO 8,72
ALTIN 460,45
İNTERNETHABER TV

Duman'ın soli̇sti̇ Kaan ve eşi̇ ulu orta tartıştı tati̇l tatsız bi̇tti̇!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural bir süredir Bodrum'da tatil yapıyorlardı. Ancak yaşanan bir olayla tatil kabusa döndü. Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde ‘maske krizi’ çıktı.

Korona virüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan ve çok dikkatli davranan Kıvılcım Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlendi. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çift, maske konusunda bir türlü anlaşamadı. Pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. 
Posta gazetesinin haberine göre; evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi.
Yakın çevresine “Ben de panik atak var. ‘Burada virüs kaparız’ düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim” diyen Ural’ı eşinin maske ihmali ise çılgına döndürdü.
Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek sitem etti. 
Tangöze’nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul’a döndü. İki gün daha Bodrum'da kalan Kaan Tangöze ise eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi. Ardından İstanbul'a gitti. Birkaç ay önce bir programa konuk olan Kıvılcım Ural, pandemi süreciyle ilgili; kendi yemeklerini yemekten sıkıldığını belirtmiş ve “Başkalarının yaptıklarını tatmayı özledim. Evde kaldığım bu dönem, benim için bir okul. Eskiden ev işlerinde bana yardım eden birkaç kişi vardı, şimdi hiçbiri yok” diye konuşmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Toyota ve Amazon'dan iş birliği mobilite için birleştiler
Zonguldak'ta 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı' daire satılığa çıktı fırsatçı dediler
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' çıkışı
Çakarlı şehir eşkıyası tutuklandı! İfadesi şoke etti
Tartışma yaratmıştı! Nakit döviz çekiminden alınan komisyon kaldırıldı
DSÖ'den koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber! Tünelin sonunda ışık göründü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Demet Akalın'dan okul çıkışı
Pendik'te kayınbabadan damada kurşun yağmuru saniye saniye yansıdı
Biontech ve Pfizer koronavirüs aşısı için onay bekliyor
Dereli'de selin enkazı kaldırılıyor! Soylu bölgeden son durumu paylaştı
Gece kulubünde facia! Polis baskınından kaçarken izdihamda 13 kişi öldü 11'i koronalı çıktı
ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı! Başı fena halde dertte
Survivor Barış'ın Nisa'ya yazdığı olay oldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına tecavüz! Anlattıkları dehşet verici