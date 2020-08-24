Duman'ın soli̇sti̇ Kaan ve eşi̇ ulu orta tartıştı tati̇l tatsız bi̇tti̇!

Korona virüs nedeniyle tüm sağlık tedbirlerini alan ve çok dikkatli davranan Kıvılcım Ural, eşinin maske takmadan yürüyüşe çıkmasına sinirlendi. Bodrum Gündoğan’daki evlerinde kalan çift, maske konusunda bir türlü anlaşamadı. Pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı.

Posta gazetesinin haberine göre; evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi.

Yakın çevresine “Ben de panik atak var. ‘Burada virüs kaparız’ düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim” diyen Ural’ı eşinin maske ihmali ise çılgına döndürdü.

Kaan Tangöze’nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine 'Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok' diyerek sitem etti.

Tangöze’nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul’a döndü. İki gün daha Bodrum'da kalan Kaan Tangöze ise eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi. Ardından İstanbul'a gitti. Birkaç ay önce bir programa konuk olan Kıvılcım Ural, pandemi süreciyle ilgili; kendi yemeklerini yemekten sıkıldığını belirtmiş ve “Başkalarının yaptıklarını tatmayı özledim. Evde kaldığım bu dönem, benim için bir okul. Eskiden ev işlerinde bana yardım eden birkaç kişi vardı, şimdi hiçbiri yok” diye konuşmuştu.