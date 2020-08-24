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Demet Akalın'dan okul çıkışı

Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Akalın ve kızı Hira'nın maskelerini çıkarmamaları dikkatlerden kaçmadı.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel popçuya,Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe'yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediği hatırlatıldı. Demet Akalın, kimi meslektaşlarının aksine 21 Eylül'de kızını okula göndereceğini söyledi. "Okula göndermemek olmaz, eğitim mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa ben Hira'yı devlet okuluna yollayacağım" şeklinde konuştu. Sabah programı sunan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile birlikte sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor.

Her fırsatta mutfakta becerikli olduğunu söyleyen Akalın, kendi programında da hünerlerini gösteriyor.  Eşi Okan Kurt'ta instagram hesabından bir paylaşım yaparak, eşine iltifatlar yağdırdı. Paylaştığı videoya Akalın için "hamarat" yorumunu yaptı. Bu arada Demet Akalın, sevilen sanatçı Hakan Altun ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine ‘Sabah programında kimleri görmek istersiniz?’ sorusunu yöneltti. Bir takipçinin 'Hakan Altun' cevabı üzerine Akalın ”Müziği bırakmış” cevabıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Bakalım şarkıcı Hakan Altun'dan müziği bıraktığına dair bir açıklama gelecek mi?

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