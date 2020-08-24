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Pendik'te kayınbabadan damada kurşun yağmuru saniye saniye yansıdı

İSTANBUL Pendik'te Kamuran Y. tartıştığı damadı Serkan E.'ye kurşun yağdırdı. Kameralara anbean yansıyan olayda bir dikkat çeken de araya giren kadının yerdeki yaralı damada yumruk atması oldu.

İhlas Haber Ajansı

İddiaya göre, Esenler Mahallesi Miraç Sokak'ta oturan Kamuran Y. ile damadı Serkan E. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, damat Serkan E. silahla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serkan E. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde bir apartmanın kapısında bekleyen Serkan E.’nin yanına gelen Kamuran Y., tabanca ile ateş ediyor. Vücuduna kurşunların isabet etmesi ile yere yığılan Serkan E. yerde kıvranıyor. Apartmandan gelen bir kadın eli silahlı Kamuran Y.’ye müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kadın, Kamuran Y.'yi uzaklaştırırken, yerde yatan Serkan E.'ye yumruk atması dikkat çekiyor.

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