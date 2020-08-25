BIST 1.102
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,28
YEREL

Adana'da yol verme kavgası sonrası cinayet anı saniye saniye görüntülere yansıdı

ADANA'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesi anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olaydan hemen sonra yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde 23 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U. (42) Manisalı Ali Bey Caddesi'nde yol verme meselesi yüzünden A.İ. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada burada bulunan Selahattin Elhasan Elcunid (27), arkadaşı A.İ.’ye yardım etmek için sopayla Mehmet U.’yu darp etmeye başladı. Bu durumu gören Mehmet U.’nun yeğeni Serkan K. de (28) kavgaya karıştı.

Dayısının yaralandığını görünce silaha sarıldı

Serkan K. dayısının yaralandığını görünce eve gidip pompalı tüfeği getirerek Selahattin Elhasan Elcunid’e sıktı. Yaralanan Elcunid yol kenarına düştü. Zanlı ise tüfekle birlikte kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, zanlı dayı ve yeğeni gözaltına aldı. Serkan K. cinayeti dayısını darp ettikleri için işlediğini söyledi. Mehmet U. ise yol verme meselesi yüzünden bir başkasıyla kavga ederken diğer şahsın gelip sopa ile kendisini darp ettiğini belirttiği öğrenildi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı Serkan K. tutuklanırken, dayısı ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 5 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a resmen geri döndü
Kocaeli'deki orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı
Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğal gazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bakın neler var! Kendisi Fatih Altaylı'ya açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da ibretlik görüntüler! Alkollü sürücüler ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar
Giresun'da dehşet anları! Dereli'yi yıkıp geçen sel işte böyle gelmiş
Tokat kuyruklu yumurta köylüler gördüklerine inanamadı
Şoke eden görüntü! Antalya'da sokak ortasında kadına darp
Fahrettin Altun paylaştı! Sosyal medya sallandı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Esenler'de mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal'ın yerine FOX ana haberi sunacak