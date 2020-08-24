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Esenler'de mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi

Esenler'de mağazaya müşteri olarak gelen Fas uyruklu bir kişi, mağaza çalışanını taciz etmeye çalıştı. Genç kız, "Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı." derken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında meydana geldi. İddialara göre Fas uyruklu Ahmed El G. isimli kişi mağazaya müşteri olarak geldi. Fas uyruklu şahıs mağaza çalışanı Esra K.'ya bir kaç kıyafet sordu. O sırada kıyafetlere bakan Fas uyruklu El G. mağaza çalışanı Esra K.'yı öpmek istedi. Ne olduğunu anlamayan genç kadın, kendini geri çekti. Ödemeyi yapan El G., bir süre daha mağaza çalışanıyla sohbet etmek istedikten sonra Esra K.'ya fiziki tacizde bulundu. El G., sonra tekrar geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı. Şok olan mağaza çalışanı iş yeri sahibini arayarak durumu anlattı. Dükkana gelen iş yeri sahibi Hasan Uygun tacizciyi yakalayarak polise teslim etti.

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