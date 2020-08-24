Giresun'da sel felaketinde can kaybı 8 oldu

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Selin vurduğu Giresun'da çalışmaların yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki selde Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi.