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Giresun'da sel felaketinde can kaybı 8 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Selin vurduğu Giresun'da çalışmaların yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki selde Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi.  

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