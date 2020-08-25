BIST 1.108
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 458,18
GÜNCEL

Şoke eden görüntü! Antalya'da sokak ortasında kadına darp

Antalya’da bir şahsın bir kadını parkta yere yatırıp darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözü dönmüş adam kadının önce yüzünü, daha sonra da karın bölgesini yumrukladı.

Antalya'da ismi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine üç kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'Bağırma' diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk Tepeli canlı yayında Habertürk'e veda etti! Fatih Portakal'ın yerine geçecek
Fatih Portakal'ın istifa etmesinin gerçek sebebi ne? Yerine gelen Selçuk Tepeli kim?
Tuma Çelik'ten hem tecavüz hem tehdit: Yazma yoksa rahat bırakmam
TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak! Başvurular nasıl yapılacak?
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fahrettin Altun paylaştı! Sosyal medya sallandı
Esenler'de mağaza çalışanı genç kıza taciz girişimi
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal'ın yerine FOX ana haberi sunacak
Giresun'da sel felaketinde can kaybı 8 oldu
CHP'li Engin Özkoç'un mumu çabuk söndü! Bakan Murat Kurum oradaydı
Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile çiftçilik yapacak işte emeklilik çiftliği
Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
İbrahim Kalın Bloomberg'e konuştu!