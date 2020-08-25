Şoke eden görüntü! Antalya'da sokak ortasında kadına darp
Antalya’da bir şahsın bir kadını parkta yere yatırıp darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözü dönmüş adam kadının önce yüzünü, daha sonra da karın bölgesini yumrukladı.
Antalya'da ismi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine üç kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'Bağırma' diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.