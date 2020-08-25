Fahrettin Altun paylaştı! Sosyal medya sallandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter adresinden Kızıl Elma klibi paylaştı. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri öncesi paylaşılan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İletişim Başkanı Fahrettin Koca, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri öncesi twitter adresinden Kızıl Elma klibi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Fetih Süresi'ni okuduğu klip için Koca şunları söyledi:
"Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir."