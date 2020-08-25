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Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimse müdahale etmedi

İSTANBUL'da yolcu otobüsünde bulunan bir şahıs, yanında oturan kadına tokat attı. Hakaretler savuran şahsa yolculardan kimse müdahalede bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi. Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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