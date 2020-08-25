Atiye dizisi 2. sezon fragmanı yayımlandı

İlk sezonun son sahnelerinde alternatif bir zaman dilimine ya da bir başka deyişle paralel evrene geçiş yapan Atiye, kendisini tanımayan ve farklı bir kimliğe sahip kardeşi ile karşılaşmıştı. Göbeklitepe'nin aslında hiç var olmadığı bu alternatif gerçeklikte, Atiye tıpkı ilk sezonda olduğu gibi her şeyi düzeltmeye çalışacak. Ancak bu kez karşılaşacağı şeylerin bir kısmından haberdar olacak.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Beren Saat dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başladıklarını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."