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Nihat Hatipoğlu korona mı oldu?

Prof Dr Nihat Hatipoğlu korkuttu. Hatipoğlu, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda hasta olduğunu duyurdu.

Paylaştığı fotoğrafta uzamış sakalları ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Hatipoğlu'nun Facebook'daki bu paylaşımına 100binin üzerinde beğeni ve 40bine yakın destek mesajı geldi.Bu paylaşımın ardından,,"Nihat hoca korona mı oldu?" şüpheleri hızlı bir şekilde sosyal medyada yayılmaya devam etti.  Ancak durum sanıldığı gibi değildi. Profesör Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Hatipoğlu'nun korona virüse yakalandığı iddiası hakkında açıklama asistanından geldi.

Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın korona virüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtildi. Ünlü ilahiyatçı Prof Dr Nihat Hatipoğlu 1955, Diyarbakır doğumlu. Televizyonda haftalık programları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmakta. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.

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