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İşte Seda Sayan'ın yeni imajı! Pandemi sonrası estetik yaptırdı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, pandemi döneminde de estetikten vazgeçmiyor.Geçen sezon ‘Yemekteyiz’ programının, korona salgını sebebiyle erken final yapması ve ardından da programın yayından kalkma kararı ile Seda Sayan soluğu Bodrum’da almıştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden Seda Sayan, karantina günlerini Bodrum'da ablasının yanında geçirmişti.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Seda Sayan, “karantina döneminde dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti.
Güzellik merkezlerinin kapalı olması nedeniyle dolgu botoks yaptıramayan Sayan,merkezler açılır açılmaz soluğu doktorunda almıştı.
Önce kaşlarını yaptıran ve estetikten vazgeçmeyen Sayan, daha fazla dayanamadı ve dudak kaldırma ameliyatı da oldu.
Hemde bu ameliyatı canlı canlı instagram hesabından yayınladı.
Burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttıran Sayan, operasyonun her anını da Instagram'ın hikaye bölümünden kare kare, tüm detayları ile yayınladı. Gözle görülür değişikliği farketmeyen yok. Şarkıcının hayranları Sayan'ı mesaj yağmuruna tuttu.Uyguladığı fotoşop programları ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu sefer uygulama kullanmadım. Dolgu ve botokslarımı yeniledim dudağı kaldırttım dedi.

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