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Sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık gözaltına alındı

SOKAK röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv'  isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

'Gaza gelmeyin bu devran değişince saklanacak delik ararsınız'
Arif Kocabıyık'ın 23 Ağustos pazar günü 'Gaza gelmeyin bu devran değişince saklanacak delik ararsınız' başlığıyla yayınladığı video Twitter'da çok konuşulmuştu.

''Adalet önünde hesap verecektir''
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kocabıyık, "Twitter'da trollerin hedefi haline geldiğim gün Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafınca ifadeye çağrıldım. İstedikleri kişiyi Twitter üzerinden işlem yaptıran bu güç bi gün yüce adalet önünde hesap verecektir." dedi. 

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