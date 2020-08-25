İzmir'de korkunç kaza kamerada metrelerce savruldu

Kaza öğle saatlerinde İzmir - Gümüldür kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydın'a (37) E.G. idaresindek, plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nihat Aydın havada savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nihat Aydın'a çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.