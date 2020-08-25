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Bursa'da yolcu otobüsünde dehşet anları 3 metrelik demir içeri böyle girdi

BURSA’da, sürücüsünün park halindeki TIR’ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demirin 3 yolcuyu teğet geçtiği anlar, otobüs kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti.

Tam tırı sollayacağı esnada işyerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü, tenteye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kaza kimse yaralanmazken 3 kadın yolcunun yaşadığı korku böyle görüntülendi.

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