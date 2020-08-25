İspanya'da korona virüs başa döndü! Ordu göreve çağrıldı

Yaz aylarında vakaların azalması ümit edilirken, artışın giderek devam etmesi İspanya hükümetini de korkuttu. AFP'nin haberine göre, İspanya'da son günlerde görülen Covid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu salgınla mücadele için göreve çağrıldı.

Açıklamayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldığı basın toplantısında yaptı. Açıklamaya göre ordu artan vakalar karşısında bölgesel yönetimlere destek verecek.

İspanya merkezi yönetimi, bölgesel yönetimlere vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birlikler yollayacak.Yani vakaların artışı sonrası, ordu salgınla mücadele için görev başında olacak.

Bunun yanı sıra, İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı.

Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın ardından merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler almaya başladı.

İspanya'da vaka sayılarının neden yüksek olduğu da tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüste vaka sayısının yüksekliği için yetersiz tedbirler, geç kalınması, ülkenin virüse hazırlıksız yakalanması, kültürel yapı, sosyal mesafenin korunmaması, yaşlı ve gençlerin çok sık bir araya gelmeleri gibi etmenleri sıralıyor.