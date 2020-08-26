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Nihat Hatipoğlu koronaya yakalandı linç edildi

Ünlü ilahiyatçı Prof Dr Nihat Hatipoğlu korkuttu. Facebook’tan yaptığı paylaşımda hasta olduğu için dua istedi.

Bu paylaşımından sonra sosyal medyada nefret söylemleri baş gösterdi. Hakarete varan paylaşımlar yapıldı. Hatipoğlu’na karşı başlatılan linç kampanyasının sebebi ne? Hatipoğlu korona mı oldu? Hatipoğlu’nun hastalığı ne? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun’da doğaya yapılan müdahalenin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seren sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Selde hasar gören camileri inceledi. Erbaş “Hak'tan gelen afet. İbret alıp, dua etmek gerekir” dedi.

Erbaş’ın bu ifadesi kimleri neden rahatsız etti? Erbaş sosyal medyada neden linç yedi? Fatih Portakal’ın sürpriz istifası herkesi şaşırttı. Fatih Altaylı, Portakal için “bıraktı demekten çok ‘kaçtı’ demek daha doğru olacaktır” demekle neyi kasdetti? Hadi Özışık, Portakal’ın ayrılığı ile ilgili 3 gündür herkesten görüş aldı. Bu akşam canlı yayında farklı bir iddia ile geliyor. Portakal’ın gidişi normal bir istifa mı? Yoksa kaçtı mı? Tüm bu soruların cevapları Hadi Özışık ile Perde Arkası’nda!

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