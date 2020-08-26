Film gibi operasyon: Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı

Terör örgütü PKK ile 36 yıldır süren mücadelede, 11 Ağustos 2020 tarihinde bir ilk yaşandı. PKK terör örgütü mensubu bir terörist; Bitlis ili kırsalında kaçak durumunda iken; insansız hava araçları (İHA) ile yapılan hava keşfinde tespit edildi. Film gibi takip ve teröristin teslim alınmasına giden süreç işte böyle başladı. Teröristin ailesine ulaşıldı, anne ikna edildi ve teröristin kaçak olduğu ormanlık alana getirildi.

Sabah'tan Şebnem Bursalı'nın haberine göre, küçük oğlu ile birlikte ormana giren anne, PKK'nın esaretindeki oğlunu buldu, ikna etti ve güvenlik güçlerine elleriyle teslim etti. İtirafçı olan terörist, pişman olduğunu ve bundan sonra başka analar ağlamasın diye ömrünün sonuna kadar gayret göstereceğini söyledi. Anne ise "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Bir yıldır süren Diyarbakır Anneleri'nin eylemlerinin kendilerine güç verdiğini söyleyen anne oğulun ikna ve teslim süreci, filmlere konu olacak kadar etkili.