BIST 1.094
DOLAR 7,38
EURO 8,71
ALTIN 455,61
GÜNCEL

Kocaeli'nde gençler ölüme böyle meydan okuyor! Yürekleri ağızlara getiren anlar

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki tatil beldelerinde gençler, eğlenmek için tehlikeli bir yöntem seçti. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlere tırmanan gençler, burada akrobatik hareketler yapmaya başladı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, bir süre sonra kendilerini metrelerce yükseklikten aşağıya bırakarak Karadeniz’in dalgalı sularına atladı.

Bir gencin taklalar atarak kendisini aşağıya bırakmasının ardından başka bir gencin falezlerin en tepesinde amuda kalkması yürekleri ağza getirdi. Amuda kalkan genç, o şekilde kayalıkların ucuna doğru gelerek kendisini derin ve dalgalı sulara bıraktı.

O sırada kayalıklarda bulunan vatandaşlar ise gençlerin tehlikeli eğlencesini hayretler içerisinde izledi. Gençlerin bu oyunu sonucunda bir kaza meydana gelmemesi de rahat bir nefes aldırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PAOK fiyaskosu Yunanlıları coşturdu: Resital
İstanbul'da oturanlar dikkat! Öğleden sonra sağanak var özellikle bu ilçelerde
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir
Dört ülkeden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
'Açılacak mı açılmayacak mı' tartışması sürerken... Özel okullara indirim formülü
Ali Babacan'ın son durumu nasıl? Dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düğünde istek parça kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
İsrail, Lübnan sınırına fosfor bombası attı! Bahanelerine bak
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 9 kez vurulan Türk olay oldu
Eczane'de korkunç görüntüler! Resmen insanlıktan çıktı
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
İspanya'da korona virüs başa döndü! Ordu göreve çağrıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama