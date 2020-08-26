Kocaeli'nde kokain operasyonu! Değeri tam 226 milyon lira

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi yapıldı.

Analize göre Kocaeli’de bir limana Brezilya’dan gelecek 6 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu konteynerlerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi ile kontrol edilmesi talimatı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Konteynerden çıktı, köpeklerden kaçamadı

Şüpheli konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından limanda hazır bekleyen muhafaza ekiplerince gerekli önlemler alınarak tahliye sonrasında konteynerler açıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramalarda konteynerlerin içerisinde bulunan ferro crome cinsi eşya yüklü çuvallar içerisine siyah renkli çantaların gizlendiği tespit edildi.

Çuvallara saklanan toplam 20 adet çanta bulundukları yerden çıkarıldı. Açılarak aranan çantalarda paketlenmiş, toz halinde maddeye rastlandı. Söz konusu maddenin, uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

500 paket içerisinde 540 kilogram kokain çıktı

Tarihi operasyon sonucunda toplam 500 paket içerisinde, yaklaşık 216 milyon lira değerinde, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı tarihinde tek seferde müstakilen yapılan en büyük kokain yakalaması oldu.

Bakan Pekcan'dan teşekkür mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Ele geçirilen miktarın tek seferde yapılan en büyük kokain yakalaması olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain il tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.

Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum."