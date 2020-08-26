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Ali Babacan koronavirüse yakalandı ailesi ile karantinada!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Babacan, bir süre ailesiyle birlikte karantinada kalacak.

Koronavirüse testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Babacan, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah." dedi. Babacan ayrıca, uyarıda bulunarak" Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Babacan’ın tomografi ve kan tahlili sonuçlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzenli test yapılan Babacan’ın evde gözlem altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Peki, Ali Babacan niye koronavirüse yakalandı? Hadi Özışık Perde Arkası'nda gündemi değerlendirdi. Özışık, bir kez daha herkesi tedbirli olmaya davet ediyor ve koronavirüse yakalanan herkese geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

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